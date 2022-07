Belgio, più azioni per il clima (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) - Il governo belga ha promesso di fare di più per affrontare il cambiamento climatico. In occasione del primo anniversario delle devastanti inondazioni che hanno ucciso 39 persone, il primo ministro De Croo ha affermato che il disastro ha stimolato un'azione forte e decisa delle istituzioni per scongiurare altri eventi estremi. L'anno scorso i climatologi hanno scoperto che le inondazioni sono state rese più probabili almeno per il 20% dai cambiamenti climatici: infatti per ogni grado di riscaldamento dell'atmosfera, questa può trattenere il 7% in più di umidità, aumentando le possibilità di piogge intense. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) - Il governo belga ha promesso di fare di più per affrontare il cambiamentotico. In occasione del primo anniversario delle devastanti inondche hanno ucciso 39 persone, il primo ministro De Croo ha affermato che il disastro ha stimolato un'azione forte e decisa delle istituzioni per scongiurare altri eventi estremi. L'anno scorso itologi hanno scoperto che le inondsono state rese più probabili almeno per il 20% dai cambiamentitici: infatti per ogni grado di riscaldamento dell'atmosfera, questa può trattenere il 7% in più di umidità, aumentando le possibilità di piogge intense.

