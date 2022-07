Vende il figlio di cinque giorni per rifarsi il naso dal chirurgo plastico (Di venerdì 15 luglio 2022) Disturbi di respirazione, la scoperta del setto nasale deviato e la necessità di sottoporsi a una rinoplastica, un intervento troppo costoso che non sarebbe riuscita a finanziarsi. Questo sarebbe l'incredibile motivo che ha portato una... Leggi su today (Di venerdì 15 luglio 2022) Disturbi di respirazione, la scoperta del setto nasale deviato e la necessità di sottoporsi a una rinoplastica, un intervento troppo costoso che non sarebbe riuscita a finanziarsi. Questo sarebbe l'incredibile motivo che ha portato una...

