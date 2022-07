Uomini e Donne, doppio addio: non ci saranno più da settembre (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Trono Over di Uomini e Donne è pronto a dire addio a due protagonisti assoluti del dating show: scopriamo di chi si tratta e perché Spuntano grandi novità sulla prossima stagione di Uomini e Donne, specialmente per quanto riguarda il Trono Over. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e chi potrebbe dire addio nelle prossime registrazioni. Due protagonisti pronti all’addio (Via WebSource)L’ultima stagione di Uomini e Donne è stata caratterizzata dai continui focus sul Trono Over, che a quanto pare attrae più pubblico di quello classico. I telespettatori infatti sono rimasti affascinati dal flirt tra Pinuccia, spesso bersaglio di Tina Cipollari, ed Alessandro. I due sono apparsi simpatici a tutti e con tanta ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Trono Over diè pronto a direa due protagonisti assoluti del dating show: scopriamo di chi si tratta e perché Spuntano grandi novità sulla prossima stagione di, specialmente per quanto riguarda il Trono Over. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e chi potrebbe direnelle prossime registrazioni. Due protagonisti pronti all’(Via WebSource)L’ultima stagione diè stata caratterizzata dai continui focus sul Trono Over, che a quanto pare attrae più pubblico di quello classico. I telespettatori infatti sono rimasti affascinati dal flirt tra Pinuccia, spesso bersaglio di Tina Cipollari, ed Alessandro. I due sono apparsi simpatici a tutti e con tanta ...

