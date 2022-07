Un sosia di Ultimo va al suo concerto e scatena il caos fra la folla (Di venerdì 15 luglio 2022) Ultimo lo scorso 2 luglio ha tenuto un concerto allo Stadio San Nicola a Bari e fra i tanti fan che son corsi a vederlo c’era anche Ivan, un ragazzo che vive a Castellana Grotte e che è un suo sosia! Quando Ivan – che si veste anche come Ultimo – è arrivato allo Stadio ha creato scompiglio fra la folla. Il video – pubblicato su TikTok dove lui si chiama proprio @TheFakeUltimo – è diventato virale e Webboh.it lo ha così intervistato. “Io sono fan di Ultimo da tanti anni! Un giorno ho deciso di farmi crescere i capelli e mettermi gli orecchini a cerchio. I miei parenti hanno iniziato a dirmi che la somiglianza tra me e Ultimo è super evidente. Addirittura, per strada, mi fissavano tutti chiamandomi Ultimo”. E in merito al ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 luglio 2022)lo scorso 2 luglio ha tenuto unallo Stadio San Nicola a Bari e fra i tanti fan che son corsi a vederlo c’era anche Ivan, un ragazzo che vive a Castellana Grotte e che è un suo! Quando Ivan – che si veste anche come– è arrivato allo Stadio ha creato scompiglio fra la. Il video – pubblicato su TikTok dove lui si chiama proprio @TheFake– è diventato virale e Webboh.it lo ha così intervistato. “Io sono fan dida tanti anni! Un giorno ho deciso di farmi crescere i capelli e mettermi gli orecchini a cerchio. I miei parenti hanno iniziato a dirmi che la somiglianza tra me eè super evidente. Addirittura, per strada, mi fissavano tutti chiamandomi”. E in merito al ...

