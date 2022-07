Tmw | De Laurentiis ha scommesso su Dybala e vuole portare a casa l’operazione nel weekend

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 luglio 2022) È bastata una telefonata di Spalletti perchévacillasse, perché capisse che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi. E così, un minuto dopo l’addio di Koulibaly, Decominceràperla Joya in azzurro. Che in realtà è partita ieri notte, a Dimaro. Lo scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale di calciomercato per Tmw. Il Napoli ha sparigliato le carte. Se fino a pochi giorni fa sembrava nettamente in vantaggio l’Inter, il corteggiamento di Marotta e l’idea di provare a vincere lo scudetto avevano attirato l’argentino da tempo, c’è forse anche qualcosa di più di una stretta di mano, ma adesso tutto torna in discussione. Anche la Roma aveva provato a inserirsi senza grande successo, c’è Mourinho, ma non gioca la Champions. Ora l’entrata a gamba tesa di De ...