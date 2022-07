Patuanelli ora dà la fiducia a Draghi. E il M5S (dopo il bluff) prova la retromarcia (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ministro delle Politiche agricole avrebbe invitato i grillini a confermare la fiducia all'esecutivo. Conte si è auto-incartato: pressing dei governisti per evitare lo strappo finale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Il ministro delle Politiche agricole avrebbe invitato i grillini a confermare laall'esecutivo. Conte si è auto-incartato: pressing dei governisti per evitare lo strappo finale

Pubblicità

elespaterlini1 : @Gighen1970 Poi parla patuanelli ora rainews24 Un comico che va incontro al suo suicidio allegramente. Profonda fid… - apavo75 : RT @AlbertoLela: - #Patuanelli non vota la fiducia al Governo di cui è ministro. Praticamente non ha fiducia in se stesso. Ma in fondo noi… - d_granuzzo : RT @AlbertoLela: - #Patuanelli non vota la fiducia al Governo di cui è ministro. Praticamente non ha fiducia in se stesso. Ma in fondo noi… - Dertizia : @GiovaQuez Patuanelli ora: è il governo dimissionario non il movimento. Secondo me si drogano pesante - Enrico5360 : @gloquenzi Stimavo Patuanelli come persona (non come esponente dei 5S), ora vedo che con grande senso di responsabi… -