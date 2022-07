Meloni: non ci sono margini per far rientrare questa crisi, scandaloso un altro governo calato dall’alto (Di venerdì 15 luglio 2022) Voto subito, basta con governi calati dall’alto, centrodestra unito su un programma per gli italiani: questi i temi di fondo dell’intervista di Giorgia Meloni a Venanzio Postiglione per Corriere tv. Tutte le altre democrazie – ha detto Meloni – “vanno normalmente al voto e io non sono d’accordo sull’idea che le elezioni vanno bene per i giorni di sole. Cioè se le cose vanno bene i cittadini possono votare altrimenti no. Se tu sei in mezzo a una tempesta, invece, è proprio in quel momento che hai bisogno di un capitano che sia scelto dall’equipaggio. Mi chiedo allora: possiamo essere una democrazia come tutte le altre, dove il voto è considerato la cosa più normale del mondo?”. Secondo la leader di FdI sarà difficile un Draghi bis. “Non credo che la crisi rientrerà. Quando fu votata ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Voto subito, basta con governi calati, centrodestra unito su un programma per gli italiani: questi i temi di fondo dell’intervista di Giorgiaa Venanzio Postiglione per Corriere tv. Tutte le altre democrazie – ha detto– “vanno normalmente al voto e io nond’accordo sull’idea che le elezioni vanno bene per i giorni di sole. Cioè se le cose vanno bene i cittadini posvotare altrimenti no. Se tu sei in mezzo a una tempesta, invece, è proprio in quel momento che hai bisogno di un capitano che sia scelto dall’equipaggio. Mi chiedo allora: possiamo essere una democrazia come tutte le altre, dove il voto è considerato la cosa più normale del mondo?”. Secondo la leader di FdI sarà difficile un Draghi bis. “Non credo che larientrerà. Quando fu votata ...

