(Di venerdì 15 luglio 2022)dirivela i dettagli della trattativa con ile l’impatto del georgiano con la squadra partenopea.– AGENTE-di, Gennaro Di Nardo, rappresentante italiano del georgiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di area.it: Arrivo a“Io e Zaccardo ci abbiamo lavorato a lungo. E’ stato un piacere portare un calciatore di talento in una societàil. Siamo fiduciosi che qui possa esprimere il suo grande potenziale”., un incastro perfetto. Merito tuo, di Zaccardo e non solo. “In questo caso, c’era un’esigenza di ruolo; l’esigenza di una squadra molto ...

Pubblicità

napolipiucom : Kvaratskhelia, l'agente: 'Sarà idolo come Lavezzi, Napoli magica è stata la sua prima scelta' #Kvaratskhelia… - sportli26181512 : Zerbin, parla l'agente: 'Non teme Kvaratskhelia e sogna la Champions': Intervenuto a 'Radio Goal' l'agente dell'att… -

... Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Lozano; Zielinski;e Osimhen non è in grado di vincerle La squadra per il quarto posto è ancora competitiva. Il Napoli sta discutendo condi Kim,...Arrivano le parole del suoFurio Valcareggi a Radio Kiss Kiss Napoli sul suo futuro in ... Se Zerbin comincia bene se la gioca alla grande, a prescindere dache mi auguro sia forte" ...