Istat: l’inflazione è la più alta in Italia dal 1986. La crescita dei prezzi del carrello della spesa arriva all’8,2% (Di venerdì 15 luglio 2022) l’inflazione continua a correre in Italia. L’Istat conferma la stima preliminare del costo della vita a giugno, in crescita dell’8%. Un tasso che non si registrava dal 1986. Ma l’istituto segnala anche l’incremento dei prezzi degli alimentari. Sia quelli lavorati (da +6,6% a +8,1%), sia quelli non lavorati (da +7,9% a +9,6%). Il carrello della spesa, secondo questi dati, è in crescita dell’8,2% (anche qui il record precedente è del 1986: +8,6%). L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto a diverse componenti e in particolare ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (+6,0%), cui si aggiungono quelli dei servizi relativi ai trasporti (+2,0%), degli ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022)continua a correre in. L’conferma la stima preliminare del costovita a giugno, indell’8%. Un tasso che non si registrava dal. Ma l’istituto segnala anche l’incremento deidegli alimentari. Sia quelli lavorati (da +6,6% a +8,1%), sia quelli non lavorati (da +7,9% a +9,6%). Il, secondo questi dati, è indell’8,2% (anche qui il record precedente è del: +8,6%). L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto a diverse componenti e in particolare aidei beni energetici non regolamentati (+6,0%), cui si aggiungono quelli dei servizi relativi ai trasporti (+2,0%), degli ...

