Ex del Grande Fratello Vip ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo (Di venerdì 15 luglio 2022) Brutte notizie per una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ieri sera è dovuta correre d'urgenza in ospedale per un intervento che nessuno si sarebbe mai aspettato. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo. Ex del GF VIP in ospedale: di chi si tratta A volte le cose procedono in modo totalmente diverso da come ci si era aspettati, e la vita prende pieghe piuttosto difficili. Ieri sera Guenda Goria è stata ricoverata d'urgenza alla Clinica Mangiagalli, a Milano. La pianista ha scoperto di avere una gravidanza extrauterina ed è finita al pronto soccorso per una grave emorragia. Proprio ieri mattina era uscito l'articolo su Vero in cui l'ex vippona raccontava di non aver mai desiderato esser madre prima di incontrare il suo attuale futuro marito Mirko Gancitano, ...

