Dodicenne sfregiata, 16enne al Gip: “Sono pentito”. Lettera di scuse alla ex (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono pentito, chiedo scusa”: ha risposto alle domande dei magistrati e si è mostrato rammaricato il 16enne accusato di avere sfregiato la sua ex fidanzatina 12enne la notte tra l’11 e il 12 luglio scorsi, nella zona di Montesanto, a Napoli. Durante la sua permanenza nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, nel quale ha trascorso i giorni successivi al fermo notificatogli dai carabinieri, il ragazzo, fa sapere il suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, ha scritto di suo pugno e inviato alla ragazzina un’accorata Lettera di scuse. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli Paola Brunese, al termine di una lunga udienza, ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla Procura dei Minorenni (sostituto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “, chiedo scusa”: ha risposto alle domande dei magistrati e si è mostrato rammaricato ilaccusato di avere sfregiato la sua ex fidanzatina 12enne la notte tra l’11 e il 12 luglio scorsi, nella zona di Montesanto, a Napoli. Durante la sua permanenza nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, nel quale ha trascorso i giorni successivi al fermo notificatogli dai carabinieri, il ragazzo, fa sapere il suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, ha scritto di suo pugno e inviatoragazzina un’accoratadi. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli Paola Brunese, al termine di una lunga udienza, ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dProcura dei Minorenni (sostituto ...

Pubblicità

ilgiornalelocal : Dodicenne sfregiata, fidanzatino scrive lettera. 'Sono pentito' - corrmezzogiorno : #Napoli Dodicenne sfregiata al viso, l’ex fidanzato: «Non volevo farle male, non sono ... - infoitinterno : Dodicenne sfregiata dall’ex, raid annunciato via chat: «Prima o poi ti punirò» - GiuliaAnnaPucci : RT @tizianacampodon: 'dodicenne sfregiata in volto dal fidanzato' dovrebbe essere proibito per legge mettere nella stessa frase bambina 12e… - zazoomblog : Dodicenne sfregiata dall?ex raid annunciato via chat: «Prima o poi ti punirò» - #Dodicenne #sfregiata #dall?ex -