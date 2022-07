Crisi di governo, i vertici di Conte per decidere la linea M5s: i ministri sono i più “governisti”. E il capogruppo Crippa convoca i deputati (Di venerdì 15 luglio 2022) Contatti e riflessioni per cercare di arrivare a una linea condivisa. E farlo in fretta. Giuseppe Conte, il giorno dopo le dimissioni respinte di Mario Draghi, ha dedicato mattina e pomeriggio a sentire i vertici del Movimento 5 stelle. I membri del governo innanzitutto, poi alcuni dei parlamentari a lui più vicini. Ma il vero confronto sarà alle 21.30, quando è stato convocato il Consiglio nazionale. Lì, nel corso di quella riunione che si prospetta lunga e molto tesa, il M5s dovrà decidere come muoversi nei prossimi giorni. E, soprattutto, se intende continuare a sostenere il governo Draghi (se questo esiste ancora) e come si potrebbe posizionare in caso di voto di fiducia. Gli interrogativi sono tanti: la strategia di non votare il decreto Aiuti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Contatti e riflessioni per cercare di arrivare a unacondivisa. E farlo in fretta. Giuseppe, il giorno dopo le dimissioni respinte di Mario Draghi, ha dedicato mattina e pomeriggio a sentire idel Movimento 5 stelle. I membri delinnanzitutto, poi alcuni dei parlamentari a lui più vicini. Ma il vero confronto sarà alle 21.30, quando è statoto il Consiglio nazionale. Lì, nel corso di quella riunione che si prospetta lunga e molto tesa, il M5s dovràcome muoversi nei prossimi giorni. E, soprattutto, se intende continuare a sostenere ilDraghi (se questo esiste ancora) e come si potrebbe posizionare in caso di voto di fiducia. Gli interrogativitanti: la strategia di non votare il decreto Aiuti, ...

