Con la crisi del gas, si prospetta un inverno difficile. Arera lancia l’allarme perché salgono i consumi ma scendono gli approvvigionamenti (Di venerdì 15 luglio 2022) Con la crisi del gas, si prospetta un inverno difficile. Nel 2021 il consumo netto di gas naturale è aumentato di 5,6 miliardi di metri cubi, attestandosi a 74,1 miliardi di metri cubi (+8,1% rispetto al calo record del 2020). I consumi del settore industriale sono cresciuti del 9,7% e quelli della generazione termoelettrica del 5,8%. Commercio e servizi, il settore che più aveva sofferto per le restrizioni effettuate durante la pandemia, è tornato ai livelli del 2019, segnando un +6,3%. Altrettanto è accaduto per i consumi di gas legati ai trasporti, che sono tornati sui livelli pre-Covid, anche nel settore domestico i consumi aumentano del 10,9%. Questi alcuni dati contenuti nella Relazione Annuale dell’Arera. Nel 2021 l’Italia ha importato 6,6 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Con ladel gas, siun. Nel 2021 il consumo netto di gas naturale è aumentato di 5,6 miliardi di metri cubi, attestandosi a 74,1 miliardi di metri cubi (+8,1% rispetto al calo record del 2020). Idel settore industriale sono cresciuti del 9,7% e quelli della generazione termoelettrica del 5,8%. Commercio e servizi, il settore che più aveva sofferto per le restrizioni effettuate durante la pandemia, è tornato ai livelli del 2019, segnando un +6,3%. Altrettanto è accaduto per idi gas legati ai trasporti, che sono tornati sui livelli pre-Covid, anche nel settore domestico iaumentano del 10,9%. Questi alcuni dati contenuti nella Relazione Annuale dell’. Nel 2021 l’Italia ha importato 6,6 ...

