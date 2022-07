Coca Cola Summer Festival: tutti i cantanti del 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Stasera 15 Luglio 2022 ritornerà il Coca Cola Summer Festival e come vi avevamo anticipato sarà un’edizione molto interessante da gustare comodamente da casa propria. Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105, condurranno le tre serate che incoroneranno uno degli artisti in gara. Coca Cola Summer Festival 2022: tutti i cantanti che si esibiranno Durante le date della kermesse canora si esibiranno sui diversi palchi in giro per l’Italia i più importanti cantanti nazionali e internazionali di questo momento. Scopriamo di chi si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Stasera 15 Luglioritornerà ile come vi avevamo anticipato sarà un’edizione molto interessante da gustare comodamente da casa propria. Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105, condurranno le tre serate che incoroneranno uno degli artisti in gara.che si esibiranno Durante le date della kermesse canora si esibiranno sui diversi palchi in giro per l’Italia i più importantinazionali e internazionali di questo momento. Scopriamo di chi si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 ...

Pubblicità

petergomezblog : Acqua pubblica, la protesta degli ambientalisti davanti allo stabilimento Coca Cola di Nogara. Cariche della polizi… - IlContiAndrea : A coloro che invocano il #Festivalbar. C’è un problema sul format. Lo detiene Salvetti Jr. e - nonostante svariati… - tuttopuntotv : Coca Cola Summer Festival: tutti i cantanti del 2022 #CocaColaSummerFestival - blu3_hydrangea_ : Se ci fosse stata Elettra oggi a lignano al coca cola festival sarei già là in fila - steglorio87 : @Francypanky @pierspollon Come adori tu la pizza nessuno , non dimenticare più di prendere la coca cola. -