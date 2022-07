Pubblicità

AgiproNews : 10eLotto: a Cupra Marittima (AP) vinti 100 mila euro con un 9 Doppio Oro - MarekNapoli : RT @napolimagazine: 10ELOTTO - Vinti 20mila euro in Campania - NotizieAbruzzo : 10eLotto, 10mila euro vinti a Martinsicuro e 7500 a Isola del Gran Sasso - Abruzzo_Eventi : 10eLotto, 10mila euro vinti a Martinsicuro e 7500 a Isola del Gran Sasso - petrazzuolo : RT @napolimagazine: 10ELOTTO - Vinti 20mila euro in Campania -

leggo.it

...Mache conquistano il titolo di regione più fortunata nell' estrazione di giovedì sera del... in provincia di Genova, dove sono stati20.001 euro con 9. Si festeggia anche in Lombardia ...... a Palermo è stata centrata una vincita da 18.250 euro, mentre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono statialtri 10.650 euro. Ilpremia la provincia di Torino: a ... 10eLotto: vinti 100 mila euro grazie ad un 9 Doppio Oro. Ecco dove Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 14 luglio 2022: i numeri vincenti e le quote Le Mache conquistano il titolo di regione più fortunata nell'estrazione di giovedì sera del 10eLotto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...