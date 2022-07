Voli cancellati oggi, Lufthansa annullerà altri 2000 viaggi: disagi in mezza Europa (Di giovedì 14 luglio 2022) Non c'è pace per gli italiani che sognano di volare per raggiungere i luoghi di vacanza. I sindacati hanno confermato, per domenica 17 luglio, lo sciopero di 4 ore dei controllori di volo Enav , al ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Non c'è pace per gli italiani che sognano di volare per raggiungere i luoghi di vacanza. I sindacati hanno confermato, per domenica 17 luglio, lo sciopero di 4 ore dei controllori di volo Enav , al ...

Pubblicità

Ultron65 : RT @tempoweb: Nuova raffica di #volicancellati e #sciopero nazionale il #17luglio, incubo vacanze #aerei #13luglio - Ultron65 : RT @tempoweb: Voli in tilt per gli scioperi, saltano le vacanze in tutta Europa #estate #crisi #14luglio #iltempoquotidiano - Gazzettino : #voli cancellati oggi, Lufthansa annullerà altri 2000 viaggi: disagi in mezza Europa - ilmessaggeroit : #voli cancellati oggi, Lufthansa annullerà altri 2000 viaggi: disagi in mezza Europa - AlessioCipress1 : RT @tempoweb: Voli in tilt per gli scioperi, saltano le vacanze in tutta Europa #estate #crisi #14luglio #iltempoquotidiano -