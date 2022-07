Ucraina, morti e feriti per l'attacco a Vinnytsia: tra le vittime anche un bambino (Di giovedì 14 luglio 2022) "A Vinnytsia attacchi missilistici nel centro della citta'. Ci sono feriti e morti, tra cui un bambino piccolo. Ogni giorno la Russia distrugge la popolazione civile, uccide bambini ucraini, dirige ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "Aattacchi missilistici nel centro della citta'. Ci sono, tra cui unpiccolo. Ogni giorno la Russia distrugge la popolazione civile, uccide bambini ucraini, dirige ...

