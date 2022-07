La linea di Draghi (che rifiuta di guidare un «non governo»): se l’M5S non vota con la maggioranza, oggi sale al Quirinale (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier respinge lo scenario di un gabinetto balneare qualsiasi, esposto a ulteriori agguati e nuovi ultimatum. E chiederà a Mattarella di non rinviarlo alle Camere Leggi su corriere (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier respinge lo scenario di un gabinetto balneare qualsiasi, esposto a ulteriori agguati e nuovi ultimatum. E chiederà a Mattarella di non rinviarlo alle Camere

Pubblicità

RaiNews : Il M5S conferma l'Aventino per il voto di domani al Senato sul dl Aiuti. 'Non votiamo, usciamo dall'Aula', questa l… - PeterPandolfini : RT @Corriere: ?? Se l’M5S non vota con la maggioranza, oggi Draghi sale al Quirinale: governo verso la crisi - GualtieroSanta1 : RT @CarloCalenda: La linea di @Azione_it è netta: si vada avanti con #Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tra… - laurabrunu : RT @CarloCalenda: La linea di @Azione_it è netta: si vada avanti con #Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisogno tra… - Franciscktrue : RT @Corriere: ?? Se l’M5S non vota con la maggioranza, oggi Draghi sale al Quirinale: governo verso la crisi -