Jagermeister | beve una bottiglia alla goccia e muore | ecco il video-choc

Una morte assurda, ma tragicamente vera. Un uomo - la cui identità ad ora è misteriosa - tra i 30 e i 35 anni ha infatti perso la vita dopo essersi bevuto una intera bottiglia del celebre amaro Jagermeister in due minuti. Insomma, perdere la vita per una gara del cosiddetto binge drinking, "sfida" che consiste nel bere il più velocemente possibile e... rovinarsi. Insomma, una bella fesseria. La storia arriva dal Sud Africa, provincia del Limpopo, dal villaggio di Mashamba. Secondo quanto si apprende, la vittima e altre persone si stavano sfidando per soldi, per una cifra piuttosto esigua, che però ha fatto scattare il più pericoloso degli spiriti competitivi. Le immagini della sfida, per inciso, sono state filmate e postate in rete, dove in poco tempo sono diventate virali. Nel video si vede l'uomo bere rapidamente la ...

