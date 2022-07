Forze al limite: l’Ue in soccorso dell'Ucraina (Di giovedì 14 luglio 2022) Bruxelles. Gli stati membri dell’Unione europea nei prossimi giorni inizieranno a discutere di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia dalla portata molto limitata, con l’obiettivo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Bruxelles. Gli stati membri’Unione europea nei prossimi giorni inizieranno a discutere di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia dalla portata molto limitata, con l’obiettivo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

CannabisWise : @galeazzobignami Quello che è certo è che la demenza in italia non ha limite! La legge dice anche che siamo innocen… - VannucchiAldo : @GiorgiaMeloni - no al principio SI. E NO predeterminato MA SI È SEMPRE ALL’ACCOGLIENZA sino al limite della s… - tpavnpscassocaz : RT @furbymemi01: pensare solo al fatto che probabilmente per vederlo ha saltato uno (o più) giorni di prove per poi dovere recuperare tutto… - Frenk080 : @NicolaPorro La Cina fa 1,4 mld di abitanti e ogni popolo ha un limite di sopportazione, il governo sa benissimo ch… - zorpapazza : RT @furbymemi01: pensare solo al fatto che probabilmente per vederlo ha saltato uno (o più) giorni di prove per poi dovere recuperare tutto… -