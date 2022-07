Elodie a La Confessione di Gomez | “Sono innamoratissima di Marracash Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all’altezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) “è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Unnoncontento di questo? Tanto nonmai“., ospite del finale di stagione de Ladi Petervenerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove, non si nega nel rispondere alle domande sulla relazione con l’ex (?) compagno, il rapper. Anzi. Prima racconta come sia stato proprio lui a convincerla che fosse un bene non nascondere più le sue origini, a spingerla a raccontare da dove venisse. “Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv – spiega la cantante romana di origini creole – Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza‘. ...