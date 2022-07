Draghi prigioniero di partiti e Mattarella

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’altro giorno, nel commentare le convulsioni in casa grillina e le possibili ricadute sul governo, Marioha lanciato i suoi strali anche su chi annuncia a settembre “sfracelli”. Anche se non lo ha nominato, è evidente ch si riferisse a Matteo Salvini. Si è trattata di un’uscita infelice da un punto di vista politico: perché aprire un altro fronte all’interno della maggioranza proprio mentre quello con i Cinque Stelle rischia addirittura di far cadere il governo? Pur nella sua impoliticità, l’affermazione dici fa capire però quale deve essere in questo momento lo stato d’animo di colui che fu il rispettato governatore della Banca centrale europea e che ora si trova impelagato nel vivo della furibonda e confusa lotta politica italiana. Probabilmente, egli si sente, impossibilitato a spiccare il volo. In ...

È rimastodelle contraddizioni del Movimento e del suo risentimento per la sua defenestrazione da Palazzo Chigi. Non ha mai accettato in cuor suo di essere stato sostituito dae ...... sottosegretario alla Difesa, non certo ostile a Mario, che stavolta però ha chiesto una ... Il governo non siadi una miccia a lenta combustione". Gli interventi successivi seguono ...