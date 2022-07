Crisi di governo oggi: fiducia senza M5s su dl Aiuti. Ultimissime: Draghi al Quirinale (Di giovedì 14 luglio 2022) Cosa succede ora. Due le strade: Draghi non vuole il bis Roma, 14 luglio 2022 - Anche l'ultimo tentantivo di salvare il governo dal baratro è fallito. Ci ha provato in extremis il ministro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Cosa succede ora. Due le strade:non vuole il bis Roma, 14 luglio 2022 - Anche l'ultimo tentantivo di salvare ildal baratro è fallito. Ci ha provato in extremis il ministro ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - reri69975017 : RT @mastrobradipo: è criminale provocare una crisi di governo mentre la bce sta definendo uno scudo anti-spread che dovrebbe proteggere anz… - Maurizio241250 : RT @lucianocapone: Il M5S che avvia la crisi di governo -