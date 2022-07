Crisi di governo, Draghi presenta le dimissioni: “Venuto meno il patto di fiducia”. Mattarella le respinge (Di giovedì 14 luglio 2022) Svolta nella Crisi di governo. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si dimette, così come ha annunciato durante la riunione del Consiglio dei Ministri: "Rassegnerò le dimissioni questa sera, Venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione dell'esecutivo. Non ci sono più le condizioni per andare avanti, ringrazio i ministri, tanti i risultati conseguiti insieme" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Svolta nelladi. Il presidente del Consiglio, Mario, si dimette, così come ha annunciato durante la riunione del Consiglio dei Ministri: "Rassegnerò lequesta sera,ildialla base dell'azione dell'esecutivo. Non ci sono più le condizioni per andare avanti, ringrazio i ministri, tanti i risultati conseguiti insieme" L'articolo .

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - vitasol : Nel mezzo della crisi energetica che attanaglia l'occidente dalla Libia arriva una notizia apparentemente sconcerta… - MarcelloVillani : @gaetpoli12 @franbu67 Cazzo sti politici devono essere messi di fronte alle proprie responsabilità cavolo non posso… -