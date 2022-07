Covid oggi Toscana, 5.594 contagi e 2 morti: bollettino 14 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.594 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 1.064 i casi confermati con tampone molecolare e 4.530 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.279.596 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.181.265 (92,3% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.709 tamponi molecolari e 21.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,4% è risultato positivo. Sono invece 7.151 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.594 i nuovidainsecondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 2. 1.064 i casi confermati con tampone molecolare e 4.530 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.279.596 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.181.265 (92,3% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.709 tamponi molecolari e 21.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,4% è risultato positivo. Sono invece 7.151 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), ...

Pubblicità

DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - GiovaQuez : Oggi si registrano 142.967 nuove diagnosi, 157 decessi e 97.438 guariti. A livello ospedaliero: +15 terapie intens… - borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DrVitaSegreto : @gavinjones10 M5S ha votato TUTTE le norme in CdM e in Parlamento dal gennaio 2020 a oggi: bilancio, emergenza covi… - MonopoliTimes : Covid, 8.139 nuovi casi e 5 decessi oggi in Puglia -