Bonus Ricerca e Sviluppo non dovuto, i codici tributo per restituirlo (Di giovedì 14 luglio 2022) Può succedere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende debbano restituire il Bonus maturato per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo: qualora, pertanto, l’importo risulti fruito indebitamente, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti i codici tributo necessari per restituire la somma. Per permettere ai contribuenti di regolarizzare la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo non dovuti, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 chiarisce le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021). In quali casi si restituisce il credito d’imposta non ... Leggi su fmag (Di giovedì 14 luglio 2022) Può succedere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende debbano restituire ilmaturato per gli investimenti in: qualora, pertanto, l’importo risulti fruito indebitamente, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti inecessari per restituire la somma. Per permettere ai contribuenti di regolarizzare la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti innon dovuti, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 chiarisce le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021). In quali casi si restituisce il credito d’imposta non ...

