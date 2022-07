“Trovati in un lago di sangue”. Gianni e Rosario morti nel loro ristorante, giallo sulla fine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stoccarda, morti 2 ristoratori italiani. Le vittime si chiamavano Gianni Valle e Rosario Lamattina. A dare la notizia la Stuttgarter Zeitung. Famosi in tutta l’area, sui lori corpi sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. Nessuna ipotesi è esclusa ma pare che la pista più accreditata si quella dell’omicidio suicidio. L’allarme è scattato ieri verso mezzogiorno, quando un parente ha chiamato la polizia perché qualcosa non andava alla pizzeria Valle. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato l’ufficio nel seminterrato del locale chiuso dall’interno. Una volta sfondata la porta con l’aiuto dei vigili del fuoco, la polizia ha rinvenuto i corpi un un lago di sangue. A quanto scrive SWR, non si esclude che i due, entrambi di 53 anni, possano essere arrivati a una lite feroce, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stoccarda,2 ristoratori italiani. Le vittime si chiamavanoValle eLamattina. A dare la notizia la Stuttgarter Zeitung. Famosi in tutta l’area, sui lori corpi sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. Nessuna ipotesi è esclusa ma pare che la pista più accreditata si quella dell’omicidio suicidio. L’allarme è scattato ieri verso mezzogiorno, quando un parente ha chiamato la polizia perché qualcosa non andava alla pizzeria Valle. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato l’ufficio nel seminterrato del locale chiuso dall’interno. Una volta sfondata la porta con l’aiuto dei vigili del fuoco, la polizia ha rinvenuto i corpi un undi. A quanto scrive SWR, non si esclude che i due, entrambi di 53 anni, possano essere arrivati a una lite feroce, ...

