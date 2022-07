Segui in diretta il primo lancio di Vega-C, il nuovo razzo dell'ESA con DNA italiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) In diretta dallo spazioporto ESA nella Guyana Francese, il lancio della missione VV21 che vede il debutto del nuovo lanciatore Vega-C sviluppato per l'ESA dall'italiana Avio spa.... Leggi su dday (Di mercoledì 13 luglio 2022) Indallo spazioporto ESA nella Guyana Francese, ila missione VV21 che vede il debutto dellanciatore-C sviluppato per l'ESA dall'italiana Avio spa....

Pubblicità

ItalyMFA : #NATO | Il Ministro degli Esteri @luigidimaio interviene alla conferenza 'Inside the New Strategic Concept 2022: la… - santegidionews : Il presidente della Repubblica Italiana Sergio #Mattarella è arrivato a Zimpeto in #mozambico, il centro di… - MilanTV : ?? Dalle 10.45 segui la diretta del raduno con noi @MilanTV (Sky, Dazn, Prime), YouTube #acmilan e Twitch @acmilan… - Digital_Day : Decollo previsto tra pochissimi minuti per Vega-C il nuovo lanciatore europeo prodotto dall'italiana Avio spa - Noiconsalvini : Matteo Salvini ora all’Assemblea del Decennale di Confimi Industria 'Rappresentanza e crisi economica. Il ruolo del… -