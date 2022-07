Processo Ruby Ter | difesa | tutte le prove delle ragazze sono nulle

Pubblicità

Frances20665381 : Ancora il processo Ruby Ter… come sono arretrati…quante "ragazze" ha cambiate nel frattempo il Berlusca… Vorrei sa…

- Oggi le arringhe degli avvocati difensori. Tra i 29 imputati anche Silvio Berlusconi. I Pm Siciliano e Gaglio hanno chiesto una condanna a sei anni di carcere per corruzione in atti ...nullo Lo ritengono alcuni difensori delle Olgettine imputate nelter per cui la procura ha chiesto sei anni per Silvio Berlusconi e cinque per Karima El Mahroug Tutta 'l'attività di indagine', ossia tutte le prove acquisite devono essere dichiarate '...Oggi le arringhe degli avvocati difensori. Tra i 29 imputati anche Silvio Berlusconi. I Pm Siciliano e Gaglio hanno chiesto una condanna a sei anni di carcere per corruzione in atti giudiziari ...Facendo leva sull'ordinanza dei giudici di novembre, nella quale il Tribunale sostiene che le giovani dovevano essere sentite nei processi già da indagate e non da testi semplici, il difensore ha parl ...