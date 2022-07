Pnrr, Franceschini: “Progetto dei borghi per vincere la sfida del ripopolamento” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nel mondo nessun Paese ha il patrimonio di borghi che possiede l’Italia. Le scelte politiche che metteremo in campo nei prossimi anni potranno determinare la crescita e la ripartenza di molti territori del Paese e vincere la sfida del ripopolamento delle aree interne”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo all’incontro dal titolo “Arte e Cultura: una strategia di rilancio per il Paese”, promosso da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi. “Il Progetto borghi del Ministero della Cultura – ha proseguito- che prevede un investimento di oltre 1 miliardo di euro dei fondi del Pnrr, è molto ambizioso. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi, fissati per il 30 giugno. Le Regioni hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nel mondo nessun Paese ha il patrimonio diche possiede l’Italia. Le scelte politiche che metteremo in campo nei prossimi anni potranno determinare la crescita e la ripartenza di molti territori del Paese eladeldelle aree interne”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario, intervenendo all’incontro dal titolo “Arte e Cultura: una strategia di rilancio per il Paese”, promosso da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi. “Ildel Ministero della Cultura – ha proseguito- che prevede un investimento di oltre 1 miliardo di euro dei fondi del, è molto ambizioso. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi, fissati per il 30 giugno. Le Regioni hanno ...

