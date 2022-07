Perché la targa Tenco a Marracash per l'album «Noi, loro, gli altri» è importante (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dire che la targa Tenco per il miglior album in assoluto a Noi, loro, gli altri di Marracash ha nello scenario italiano il sapore di vittoria generale del Pulitzer a Kendrick Lamar o dell'inserimento di Jay Z nella Hall of Fame dei Songwriter, ovvero dei cantautori, è un'esagerazione? Assolutamente no. Ok, il King del rap è - dati alla mano - il secondo artista hip hop a riceverla dopo il collega Caparezza (premiato per Museica nel 2014), ma la sua vittoria individuale così come il bis “di categoria” regalano un'emozione nuova e speciale. In senso lato, c'è la consacrazione (e per certi versi pure il definitivo sdoganamento) di un genere e della sua sua dignità nella scrittura (la qualità dei testi del rap non è mai stata sufficientemente riconosciuta e difesa). Nel dettaglio, invece, c'è la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dire che laper il miglior album in assoluto a Noi,, glidiha nello scenario italiano il sapore di vittoria generale del Pulitzer a Kendrick Lamar o dell'inserimento di Jay Z nella Hall of Fame dei Songwriter, ovvero dei cantautori, è un'esagerazione? Assolutamente no. Ok, il King del rap è - dati alla mano - il secondo artista hip hop a riceverla dopo il collega Caparezza (premiato per Museica nel 2014), ma la sua vittoria individuale così come il bis “di categoria” regalano un'emozione nuova e speciale. In senso lato, c'è la consacrazione (e per certi versi pure il definitivo sdoganamento) di un genere e della sua sua dignità nella scrittura (la qualità dei testi del rap non è mai stata sufficientemente riconosciuta e difesa). Nel dettaglio, invece, c'è la ...

