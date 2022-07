Le ultime partite sono state perfette: Ange Postecglou è felice della pre-stagione del Celtic (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ange Postecoglou è stata soddisfatta della vivacità dell’amichevole vinta dal Celtic sul Banik Ostrava dopo che la sua squadra ha vinto 4-2 davanti a un pubblico tutto esaurito. La squadra ceca ha festeggiato il suo centenario davanti a circa 15.000 tifosi e ha preso un vantaggio in anticipo. Ma il Celtic ha reagito rapidamente quando Kyogo Furuhashi ha trasformato il taglio di James Forrest ed è andato in vantaggio a metà del primo tempo quando Matt O’Riley è tornato a casa da fuori area. Giorgos Giakoumakis ha tirato a casa brillantemente al volo subito dopo l’intervallo e Liel Abada ha segnato sul rimbalzo per ripristinare i due gol del Celtic. Postecglou, la cui squadra ha pareggiato 3-3 sabato al Rapid Vienna, ha detto a ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Postecoglou è stata soddisfattavivacità dell’amichevole vinta dalsul Banik Ostrava dopo che la sua squadra ha vinto 4-2 davanti a un pubblico tutto esaurito. La squadra ceca ha festeggiato il suo centenario davanti a circa 15.000 tifosi e ha preso un vantaggio in anticipo. Ma ilha reagito rapidamente quando Kyogo Furuhashi ha trasformato il taglio di James Forrest ed è andato in vantaggio a metà del primo tempo quando Matt O’Riley è tornato a casa da fuori area. Giorgos Giakoumakis ha tirato a casa brillantemente al volo subito dopo l’intervallo e Liel Abada ha segnato sul rimbalzo per ripristinare i due gol del, la cui squadra ha pareggiato 3-3 sabato al Rapid Vienna, ha detto a ...

Pubblicità

GiovanniLini : RT @super_pio: @MalaOpinion @749264_ @DucaAndrea85 In effetti in CL ha fatto a fracelli. In campionato poi…BEN 11 gol in 34 partite (e ripe… - FabrizioPsc : @Rougenoir1978 Quest’anno ha fatto pena tranne le ultime 3 partite. Siamo usciti dalla Champions per colpa solo sua - FraPol19 : Al Leao delle ultime 5 partite darei 15 milioni più fascia da capitano. Ingiocabile. Al Leao di Salerno non darei n… - TuttoASRoma : ROMA-PORTIMONENSE Alle 20 di sabato - BlessSheen : Non ho visto tutti questi live tweet nemmeno durante le ultime 5 partite di campionato -