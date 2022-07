Lazio | Tare | «Resto» Parma non è un pericolo | le certezze sono due

(Di mercoledì 13 luglio 2022)ha deciso di resallarifiutando le avance del: duelein casaIl Corriere dello Sport fa il punto della situazionecon la. Il diesse avrebbe parlato con Lotito e dichiarato di voler resancora in biancoceleste. Lea tal propositodue: il patron non ha mai licenziato nessuno, anzi aspetta la scadenza per salu. Poi l’altra ipotesi è il prolungamento del contratto qualoraaccettasse la situazione di ampliamento del quadro dirigenziale, altrimenti sarà addio nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : ESCLUSIVA Sportitalia - Il Parma incontra Tare Prima call andata bene prossimo incontro di persona. Possibile bienn… - AlfredoPedulla : #Lotito-#Tare: da gennaio così, oggi peggio. La #Lazio unico club d’#Europa in ritiro ancora senza un portiere - TuttoMercatoWeb : TMW - Caos Lazio, Tare pensa alle dimissioni: la situazione - Nicholas_EffeTi : Il direttore sportivo e il presidente della #Lazio seduti accanto...ad Igli #Tare! - ParmaLiveTweet : Tare vuole restare alla Lazio: possibile il rinnovo del contratto -

Molte tifose e tifosi me lo chiedono: ma come, che fine ha fatto la guerra civile trae Sarri Lasta acquistando a rotta di collo, ha portato in ritiro Marcos Antonio e Casale e ...È salito in Veneto pure il ds Igliper vedere gli allenamenti da vicino. La star ovviamente è ... E poi in un video, postato dallasui social, ha dato la buonanotte: "Forza! Non ...Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione Tare con la Lazio. Il diesse avrebbe parlato con Lotito e dichiarato di voler restare ancora in biancoceleste. Le certezze a tal proposito sono due ...Lazio, è arrivato Romagnoli. È giunto intorno all’1:30 il van che ha trasportato Romagnoli fino al ritiro di Auronzo. Insieme al centrale anche i due nuovi acquisti della Lazio, Mario Gila e Luis Maxi ...