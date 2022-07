Lazio, CdS: “Arrivano i rinforzi per Sarri, molto acclamato Romagnoli” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lazio, CDS- Come riporta il CdS sono arrivati i tanto cercati acquisti per la Lazio che andranno davvero ad innalzare il livello della Rosa. In quel di Roma sponda Lazio è tornato Alessio Romagnoli che ha voluto tornare alla Lazio per tornare ad essere grande e centrale nel progetto biancoceleste. “Pazzi per Romagnoli. E’ tornata la Lazio dei laziali. Si sono svegliati all’alba per accoglierlo come meritava. Gli ultras della Nord a dominare il parcheggio della Paideia. Una lunghissima fila di tifosi appoggiati sulle ringhiere della discesa che conduce verso la clinica. Un pugno alzato per salutare. Alessio è sbucato alle 8 davanti alla Paideia. Tampone di controllo prima di immergersi nelle visite mediche e di concedersi all’abbraccio collettivo. Un pieno di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS sono arrivati i tanto cercati acquisti per lache andranno davvero ad innalzare il livello della Rosa. In quel di Roma spondaè tornato Alessioche ha voluto tornare allaper tornare ad essere grande e centrale nel progetto biancoceleste. “Pazzi per. E’ tornata ladei laziali. Si sono svegliati all’alba per accoglierlo come meritava. Gli ultras della Nord a dominare il parcheggio della Paideia. Una lunghissima fila di tifosi appoggiati sulle ringhiere della discesa che conduce verso la clinica. Un pugno alzato per salutare. Alessio è sbucato alle 8 davanti alla Paideia. Tampone di controllo prima di immergersi nelle visite mediche e di concedersi all’abbraccio collettivo. Un pieno di ...

