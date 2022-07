La crisi? Altro che Conte, bisogna guardare a Mattarella. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse per capire come finirà una crisi di governo palese ma non ancora formalizzata e soprattutto analizzare il vero nodo tutt’Altro che sciolto nel rapporto Quirinale-Palazzo Chigi, bisogna riandare alla conferenza stampa di Mario Draghi e operare un fermo immagine su quel “Chiedete a Mattarella” pronunciato dal premier riguardo i possibili passaggi all’indomani dell’eventuale non voto del M5S sul decreto Aiuti. Perché quella precisazione del presidente del Consiglio non è il semplice e dovuto omaggio alle prerogative del Capo dello Stato. Piuttosto l’espressione di una volontà precisa da parte di SuperMario: a farmi rosolare di qui alla fine della legislatura, lasciandomi infilzare come un San Sebastiano dalle frecce dei partiti, io non ci sto. Vale oggi per i Cinquestelle di rito contiano, vale a settembre per lo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse per capire come finirà unadi governo palese ma non ancora formalizzata e soprattutto analizzare il vero nodo tutt’che sciolto nel rapporto Quirinale-Palazzo Chigi,riandare alla conferenza stampa di Mario Draghi e operare un fermo immagine su quel “Chiedete a” pronunciato dal premier riguardo i possibili passaggi all’indomani dell’eventuale non voto del M5S sul decreto Aiuti. Perché quella precisazione del presidente del Consiglio non è il semplice e dovuto omaggio alle prerogative del Capo dello Stato. Piuttosto l’espressione di una volontà precisa da parte di SuperMario: a farmi rosolare di qui alla fine della legislatura, lasciandomi infilzare come un San Sebastiano dalle frecce dei partiti, io non ci sto. Vale oggi per i Cinquestelle di rito contiano, vale a settembre per lo ...

