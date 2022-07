Jovic ha segnato più gol con la Fiorentina che in 51 gare col Real (Di mercoledì 13 luglio 2022) FIRENZE - Jovic non si è presentato affatto male ai suoi nuovi tifosi della Fiorentina, segnando un poker nella sua prima uscita stagionale contro il Real Vicenza in amichevole, gara terminata 7 - 0 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 luglio 2022) FIRENZE -non si è presentato affatto male ai suoi nuovi tifosi della, segnando un poker nella sua prima uscita stagionale contro ilVicenza in amichevole, gara terminata 7 - 0 ...

