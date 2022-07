Inter, prima le cessioni e poi l'affondo per Dybala: ci sarebbe il sì del giocatore ai nerazzurri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, sulla parte economica Marotta avrebbe trovato l'accordo. Due ostacoli da superare: ingaggio e cessioni Sul primo ostacolo sembrano esserci ... Leggi su it.blastingnews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, sulla parte economica Marotta avrebbe trovato l'accordo. Due ostacoli da superare: ingaggio eSul primo ostacolo sembrano esserci ...

