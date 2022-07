I tassisti protestano in centro a Roma | cori contro Draghi e Uber | fumogeni e petardi Blindato Palazzo Chigi | le immagini

Pubblicità

ilfattovideo : I tassisti protestano in centro a Roma: cori contro Draghi e Uber, fumogeni e petardi. Blindato Palazzo Chigi: le i… - Radio1Rai : #Draghi lavora ai prossimi decreti per aiutare famiglie e imprese. Dopo l'incontro di ieri con i sindacati, colloqu… - gridandovuole : RT @RoccoTodero: Vuoi essere un liberal conservatore che crede nella libertà individuale, nella libera impresa e nella necessità di ammoder… - liberismorisor1 : RT @RoccoTodero: Vuoi essere un liberal conservatore che crede nella libertà individuale, nella libera impresa e nella necessità di ammoder… - RoccoTodero : Vuoi essere un liberal conservatore che crede nella libertà individuale, nella libera impresa e nella necessità di… -

Il governo accontenta il centrodestra e, in parte, va incontro alle richieste deiche ormai da giornicontro il disegno di legge sulla concorrenza. Alla Camera, in commissione Attività produttive, l'esecutivo propone ai partiti di maggioranza una norma di ...da settimane contro l' articolo 10 del Ddl concorrenza 'a difesa del servizio pubblico' . Piazza del Plebiscito a Napoli è stata occupata da circa 500 taxi ed è stato esposto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I tassisti si sono dati appuntamento oggi in via del Corso per protestare nuovamente contro il Ddl Concorrenza che, secondo i conducenti delle auto ...