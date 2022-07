Guerra in Ucraina, via libera dell’Ue ad un altro miliardo di aiuti finanziari per Kiev (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bruxelles – Il Consiglio Ue, riunito nel formato Ecofin a Bruxelles, ha approvato l’erogazione di 1 miliardo di euro di aiuti finanziari all’Ucraina che è “un’economia in Guerra” dopo l’invasione da parte della Russia. Lo annuncia via social la presidenza ceca. Si tratta, spiega il vicepresidente esecutivo della Commissione, di aiuti che fanno “parte di un nuovo pacchetto eccezionale di assistenza macrofinanziaria. L’Ucraina è un’economia in Guerra e ha un forte bisogno di fondi a breve termine. L’Ue è pronta ad aiutare”. La Commissione ha proposto un piano di prestiti a lunga scadenza e tassi di favore per un totale di 9 mld di euro nel 2022. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bruxelles – Il Consiglio Ue, riunito nel formato Ecofin a Bruxelles, ha approvato l’erogazione di 1di euro diall’che è “un’economia in” dopo l’invasione da parte della Russia. Lo annuncia via social la presidenza ceca. Si tratta, spiega il vicepresidente esecutivo della Commissione, diche fanno “parte di un nuovo pacchetto eccezionale di assistenza macroa. L’è un’economia ine ha un forte bisogno di fondi a breve termine. L’Ue è pronta ad aiutare”. La Commissione ha proposto un piano di prestiti a lunga scadenza e tassi di favore per un totale di 9 mld di euro nel 2022. (fonte Adnkronos)

