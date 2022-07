Governo, in Cn M5S prevale linea no fiducia a Draghi su dl Aiuti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel consiglio nazionale M5s, ancora in corso, sta prevalendo la linea di non votare la fiducia al Governo Draghi domani nell'aula del Senato sul dl Aiuti. E' quanto si apprende mentre la riunione è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel consiglio nazionale M5s, ancora in corso, stando ladi non votare laaldomani nell'aula del Senato sul dl. E' quanto si apprende mentre la riunione è ...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - FratellidItalia : È il tempo delle scelte, ma in un Governo dove la maggioranza relativa ce l'hanno il Pd e M5s, si continuano a gett… - GiovaQuez : Credo di aver finalmente capito come funziona la storia. Secondo Travaglio, nei giorni pari Draghi trama per caccia… - DeodatoRibeira : RT @dottorbarbieri: ?? Il Consiglio nazionale del M5s è ancora in corso. Resta in campo l'ipotesi che i senatori escano dall'Aula nel moment… - gabrillasarti2 : RT @dottorbarbieri: ?? Il Consiglio nazionale del M5s è ancora in corso. Resta in campo l'ipotesi che i senatori escano dall'Aula nel moment… -