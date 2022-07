F1, Carlos Sainz e il rebus motori: il propulsore saltato in Austria non era fresco? Gli scenari e il rischio penalità (Di mercoledì 13 luglio 2022) Carlos Sainz si sta leccando le ferite per il ritiro maturato domenica scorsa nel GP d’Austria, quando si stava per consumare una splendida doppietta della Ferrari. Lo spagnolo ha dovuto parcheggiare la propria vettura mentre era in procinto di sorpassare Max Verstappen per la seconda posizione e c’è un po’ di allarme a Maranello. Il guasto è stato analizzato e a cedere è stato il sei cilindri nello stesso particolare di quello che aveva fermato Charles Leclerc a Baku. Nelle ultime ore è però emersa una novità, come evidenzia Motorsport.com: il motore esploso non sarebbe stato fresco, dunque non sarebbe quello impiegato a Silverstone la settimana precedente (quando fu l’iberico a vincere), ma un’unità che aveva già disputato cinque Gran Premi (Imola, Miami, Spagna, Baku, Canada). F1, Ferrari firma il record del pit ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022)si sta leccando le ferite per il ritiro maturato domenica scorsa nel GP d’, quando si stava per consumare una splendida doppietta della Ferrari. Lo spagnolo ha dovuto parcheggiare la propria vettura mentre era in procinto di sorpassare Max Verstappen per la seconda posizione e c’è un po’ di allarme a Maranello. Il guasto è stato analizzato e a cedere è stato il sei cilindri nello stesso particolare di quello che aveva fermato Charles Leclerc a Baku. Nelle ultime ore è però emersa una novità, come evidenzia Motorsport.com: il motore esploso non sarebbe stato, dunque non sarebbe quello impiegato a Silverstone la settimana precedente (quando fu l’iberico a vincere), ma un’unità che aveva già disputato cinque Gran Premi (Imola, Miami, Spagna, Baku, Canada). F1, Ferrari firma il record del pit ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - Eurosport_IT : SAAAAAAAIIIIINZ!!! ???? In casa Ferrari arriva la prima vittoria per Carlos Sainz!! Salgono sul podio Perez e Hamil… - Lucy21062 : In 11 gare abbiamo visto Leclerc nettamente più veloce di Sainz Quasi le stesse rotture alla macchina Montecarlo e… - momondipity_ : Fantastici Carlos Sainz ed Enrico Ruggeri - __PaToS__ : Leclerc teme Sainz? Sainz boicottato dalla Ferrari? ?? Ma in Spagna di cosa si fanno? In ogni gara, con problemi anc… -