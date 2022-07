Covid | contagi in aumento in Sicilia nell’ultima settimana | da oggi al via la quarta dose per gli over 60

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : Covid, Oms: 'Casi in rialzo da 5 settimane'. Dove aumentano di più i contagi nel mondo - MediasetTgcom24 : Covid, in Giappone bilancio complessivo contagi supera 10 milioni #covid #fumiokishida #covid-19 #giappone - fiore_1926 : RT @SkyTG24: Covid, Speranza: 'Mascherine a scuola? Valuteremo situazione contagi' - MedicalScitech : RT @SkyTG24: Covid, Speranza: 'Mascherine a scuola? Valuteremo situazione contagi' -

La società deve proteggere anzitutto loro, i "più deboli" di fronte alla ripresa dei, e questo richiede un sacrificio per tutti, una solidarietà concreta e puntuale, una carità per il ...RICOVERI E INTENSIVE,PREMONO SUGLI OSPEDALI L'ondata estiva dipreme sugli ospedali. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,9% (rilevazione giornaliera ...Hanno raggiunto pazienti Covid che potevano ricevere cure domiciliari evitando ... Molte Regioni per fare fronte all'aumento dei contagi ha fatto ricorso a fondi propri per prorogare le Usca fino al ...Sono 70 mila le richieste degli over 60 in due giorni, Milano capofila. Regge la rete degli hub. La Regione: non andate senza appuntamento ...