Cory Monteith nel cuore di Lea Michele e dei fan, la sua Rachel sarà Fanny Brice (tra le polemiche)

Cory Monteith nel cuore di Lea Michele. Anche oggi, nel nono anniversario della morte del giovane attore, l'attrice protagonista di Glee ha voluto ricordare il suo grande amore con una foto che ha fatto già il giro del web. Nello scatto Cory Monteith e Lea Michele si guardano intensamente e con amore negli occhi mentre lei regge dei fiori mentre subito sotto appare un cuore. I fan sono stati accontentati perché anche oggi, mentre tutti ricordano l'attore con foto e video tratte spesso dalla famosa serie di Ryan Murphy, anche Lea Michele lo ha fatto. Da quel terribile 13 luglio sono passati nove anni. Molto spesso abbiamo pensato come fosse stato se Cory non fosse morto ma la vita è andata avanti, la sua amata Lea è ...

