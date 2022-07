Barcellona | Laporta | “Presenteremo Dembelé e Raphinha in settimana Lewandowski? Non è facile”

Pubblicità

sportface2016 : #Barcellona | #Laporta: “Presenteremo #Dembelé e #Raphinha in settimana. #Lewandowski? Ci lavoriamo, ma non è facil… - sportli26181512 : Barcellona, Laporta ufficializza il rinnovo di Dembelé: Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha sostanzialment… - cervellerap : #Laporta, presidente #Barcellona: “Questa settimana ci saranno le firme di #Raphinha e #Dembele”. - hbk_89 : RT @AzzoJacopo: Nel 2019 mi sembrava il matrimonio più azzeccato possibile. Mai avrei pensato che neanche 3 anni dopo il Barcellona avrebb… - AzzoJacopo : Nel 2019 mi sembrava il matrimonio più azzeccato possibile. Mai avrei pensato che neanche 3 anni dopo il Barcellon… -

TUTTO mercato WEB

Questo perché, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, a breve ildovrebbe ... Questa proposta dei blaugrana del presidente, impegnatosi in prima persona con lo stesso ...Commenta per primo Il presidente delJoanha sostanzialmente ufficializzato il prolungamento di contratto fino a giugno 2024 dell'attaccante francese Ousmane Dembelè : 'Sì, nel corso di questa settimana presenteremo ... Barcellona, Laporta: "In settimana presentiamo Dembelé e Raphinha. Lewa Ci lavoriamo" Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha fatto il punto sul mercato dei blaugrana durante una riunione della dirigenza.I prossimi potrebbero essere giorni decisivi per il futuro di Robert Lewandowski. Il bomber del Bayern vuole trasferirsi al Barcellona ...