Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | Russia segnala primo caso

E' stato registrato in Russia un primo caso di Vaiolo delle scimmie. Lo riporta l'agenzia russa Tass. "La malattia è stata riscontrata in un giovane di rientro da un viaggio in Europa che si è rivolto a una struttura sanitaria con una particolare eruzione cutanea", ha fatto sapere l'agenzia Rospotrebnadzor.

