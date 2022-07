Ultime Notizie – Governo, incontro Letta-Draghi: “Sostegno Pd” (Di martedì 12 luglio 2022) Un punto sulla “complicata fase politica”, quello fatto oggi nell’incontro a palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il segretario del Pd, Enrico Letta. A quanto riferiscono fonti del Nazareno, Letta ha ribadito il massimo impegno del Pd nel sostenere la posizione del presidente e l’azione di Governo, a maggior ragione in un momento in cui c’è stata una svolta attesa da anni per l’avvio di un’agenda sociale. Per il Pd, perdere l’occasione di riscrivere le politiche pubbliche contro il lavoro povero e la precarietà sarebbe oggi un paradosso, incomprensibile ai cittadini. E domani, si spiega dal Nazareno, di questo Letta parlerà ai gruppi parlamentari dem convocati nella Sala della Regina con un discorso improntato sulla responsabilità e alla gravitas del momento. “Stiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Un punto sulla “complicata fase politica”, quello fatto oggi nell’a palazzo Chigi tra il premier Marioe il segretario del Pd, Enrico. A quanto riferiscono fonti del Nazareno,ha ribadito il massimo impegno del Pd nel sostenere la posizione del presidente e l’azione di, a maggior ragione in un momento in cui c’è stata una svolta attesa da anni per l’avvio di un’agenda sociale. Per il Pd, perdere l’occasione di riscrivere le politiche pubbliche contro il lavoro povero e la precarietà sarebbe oggi un paradosso, incomprensibile ai cittadini. E domani, si spiega dal Nazareno, di questoparlerà ai gruppi parlamentari dem convocati nella Sala della Regina con un discorso improntato sulla responsabilità e alla gravitas del momento. “Stiamo ...

