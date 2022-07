Softball, World Games 2022: l’Italia cade ancora. Azzurre sconfitte 7-0 dal Porto Rico (Di martedì 12 luglio 2022) Rimane ancora a secco di vittorie l’Italia del Softball ai World Games 2022 di Birmingham (Alabama, USA). Le ragazze di FedeRico Pizzolini hanno infatti perso anche il quarto incontro in programma cedendo il passo al Porto Rico, passato per 7-0 in sole cinque riprese. Una partita controllata in particolar modo dalla lanciatrice partente avversaria, Aleshia Ocasio, davvero abilissima ad arginare l’attacco azzurro per una buona porzione di match. A complicare le cose ci ha pensato anche Xeana Dung concedendo una sola valida. L’incontro è stato già indirizzato dalle nostre rivali nel primo inning, con la partente Ilaria Cacciamani che non riesce a impedire alle Portoricane di mettere a referto due punti. La situazione ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Rimanea secco di vittoriedelaidi Birmingham (Alabama, USA). Le ragazze di FedePizzolini hanno infatti perso anche il quarto incontro in programma cedendo il passo al, passato per 7-0 in sole cinque riprese. Una partita controllata in particolar modo dalla lanciatrice partente avversaria, Aleshia Ocasio, davvero abilissima ad arginare l’attacco azzurro per una buona porzione di match. A complicare le cose ci ha pensato anche Xeana Dung concedendo una sola valida. L’incontro è stato già indirizzato dalle nostre rivali nel primo inning, con la partente Ilaria Cacciamani che non riesce a impedire allericane di mettere a referto due punti. La situazione ...

