Pippo Franco ricoverato al Gemelli di Roma | la paura nella notte dopo il malore

Il comico Pippo Franco, 81 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato questa notte a seguito di un malore. Smentite le prime indiscrezioni che descrivevano come gravi la situazione dell'artista. Secondo l'agenzia Ansa, i medici avrebbero rassicurato che, dopo un sospetto attacco ischemico transitorio, il comico starebbe migliorando. Nel corso degli ultimi mesi, l'artista aveva fatto parlare di sé per la controversa vicenda del suo medico di base, arrestato a marzo per aver fornito ai suoi assistiti, tra cui Pippo Franco, falsi Green pass che attestavano l'avvenuta vaccinazione anti Covid.

