Papa Francesco in Ucraina, per il ministro degli Esteri vaticano è più di una speranza: «Andrà sicuramente a Kiev»

L'unica cosa certa è che a fine luglio il Papa Andrà in Canada, ha detto il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, incalzato dai giornalisti al margine di una presentazione sul possibile viaggio a Kiev del pontefice. Se l'8 luglio, infatti, Gallagher aveva rivelato al Tg1 che Papa Francesco avrebbe potuto recarsi nella capitale Ucraina già il prossimo agosto, ora il segretario fa un passo indietro: «Il Papa a Kiev sicuramente Andrà, quando e come non si sa», ha detto ai giornalisti. Anche alla ulteriore domanda sulla ricerca di un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin, è rimasto vago: «Noi abbiamo contatti con l'ambasciata, questo è il nostro ...

