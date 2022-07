Meteo martedì: sole, caldo e improvvisi temporali. Ecco dove (Di martedì 12 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La presenza dell’anticiclone sui settori centro-occidentali del Continente manterrà condizioni di prevalente stabilità atmosferica anche sull’Italia nei primi giorni della settimana. Le temperature torneranno ad aumentare leggermente, ma si manterranno su valori ancora sopportabili, senza particolari eccessi di calore. Saranno da preventivare però alcuni temporali che si formeranno in prossimità dei rilievi, soprattutto nelle ore diurne, innescati da un residuo flusso di correnti settentrionali. Al suo interno scorrerà anche un impulso moderatamente instabile che nella notte tra lunedì e martedì lambirà l’Adriatico centro-settentrionale portando qualche altro temporale. Meteo MARTEDI’ 12 LUGLIO: Nella notte passaggio di alcuni temporali tra Romagna, Marche e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La presenza dell’anticiclone sui settori centro-occidentali del Continente manterrà condizioni di prevalente stabilità atmosferica anche sull’Italia nei primi giorni della settimana. Le temperature torneranno ad aumentare leggermente, ma si manterranno su valori ancora sopportabili, senza particolari eccessi di calore. Saranno da preventivare però alcuniche si formeranno in prossimità dei rilievi, soprattutto nelle ore diurne, innescati da un residuo flusso di correnti settentrionali. Al suo interno scorrerà anche un impulso moderatamente instabile che nella notte tra lunedì elambirà l’Adriatico centro-settentrionale portando qualche altro temporale.MARTEDI’ 12 LUGLIO: Nella notte passaggio di alcunitra Romagna, Marche e ...

